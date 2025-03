Carnaval do Ceará revela histórias por trás das fantasias, do mela-mela e do sossego

Penúltimo dia foi de ritmo acelerado no carnaval cearense / Crédito: FCO FONTENELE

Mais do que festa, o Carnaval se confirma e se renova a cada ano como manifestação cultural e traz para a brincadeira inúmeras histórias de vida. Do Interior ao Litoral, O POVO conferiu nesta segunda-feira, 3, o que os foliões no Ceará têm para contar, sejam protestos bem-humorados, seja a satisfação de gozar dias de sossego. Os espaços de curtição representam a diversidade brasileira, espalhados por praias e ruas, nos quais entoam axé, frevo, maracatu e até forró. Se dança, se corre e se mela.

Assim foi o penúltimo dia de Carnaval no Estado, com ritmo acelerado daqueles que, ao término da quarta-feira, 5, só se tem uma certeza: a vontade de quero mais e a saudade vão ser os sentimentos.



Dez anos de história na Mocinha O Carnaval do Largo da Mocinha surpreendeu quem passava por lá mais uma vez. O polo carnavalesco tradicional de Fortaleza, cercado de bares e locais marcantes da cidade, reuniu públicos diferenciados em pontos distintos do local. O Carnaval, naquele ponto, foi marcado pelo contraste de gerações, com uma divisão entre dois palcos de apresentações. O casal Rafael e Lígia se conheceu em 2015 durante uma festa carnavalesca no local. Dez anos após o encontro, eles voltaram ao polo nesta segunda para curtir mais uma festividade. Dessa vez, acompanhados dos dois filhos — frutos de um amor de Carnaval.

Casal volta ao polo da Mocinha com os filhos dez anos após se conhecerem no local Crédito: Daniel Galber Cercado pelos pequenos, o tabelião conta que conheceu a esposa em um momento de folia, que acabou durando. Há cerca de sete anos veio uma celebração mais séria: a do casamento. Depois, foi a vez do casal comemorar junto o nascimento dos herdeiros. "Eu digo que eles são filhos do Carnaval", brinca Rafael, complementando: "Todo ano a gente faz questão de passar (o Carnaval) em Fortaleza. Está cada vez melhor".