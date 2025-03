Pescador troca a folia pela pesca e captura peixe de quase um metro

Também conhecido como Tarpão, o peixe da família Megalopidae é amplamente encontrado nas regiões Norte e Nordeste do Brasil

Enquanto muitos aproveitam os dias de folia do Carnaval, Francisco Edson, de 40 anos, optou por uma manhã diferente, dedicada à pesca. Nesta segunda-feira, 3, quem caminhava pela rua da Copaiba, no Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, por volta das 16h30min, surpreendeu-se com o pescador.

Quase às margens do Rio Cocó, junto a um balde e duas varas de pesca, ele carregava um peixe de quase um metro de comprimento, identificado como 'peixe pema'.