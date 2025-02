Carnaval 2025 de Fortaleza promete "alegria geral" com raízes e novos ritmos

Foliões celebrando a diversidade no pré-Carnaval no Benfica e na praça da Gentilândia. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

A festa do Carnaval 2025 de Fortaleza está prevista para acontecer entre os dias 1º e 4 de março, com ações espalhadas pelas 12 regionais da Cidade. Neste ano, o Carnaval de Fortaleza contará com 20 polos e atrações em todas as regionais, celebrando a diversidade musical da cidade. Com bloquinhos e apresentações musicais, o evento tem como tema “A alegria é geral”. Hoje com uma programação considerada plural, o Carnaval de Fortaleza passou por uma grande transformação nas últimas décadas. É o que o jornalista, carnavalesco e fundador do bloco Num Ispaia Senão Ienchi, Dilson Pinheiro:

"Nos anos 1970 e 1980, Fortaleza era promovida como um destino 'sem Carnaval', voltado para aqueles que buscavam tranquilidade. Hoje, no entanto, essa realidade mudou. A cada ano, o número de polos oficiais do Carnaval e pré-Carnaval aumentou significativamente, o que democratizou ainda mais o evento."

Ele ainda explica que a atual identidade dos festejos da cidade é uma mescla de influências de várias regiões do Brasil com características da cultura cearense. “Há, por exemplo, uma forte presença do samba, que veio do Rio de Janeiro, mas que aqui ganhou uma sonoridade diferente, misturando-se com elementos regionais como o forró”. À frente da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), Helena Barbosa complementa que não há uma unidade rígida no que diz respeito à identidade carnavalesca da Capital. “Fortaleza, como a quarta maior capital do país, com 121 bairros, se destaca pelo forte envolvimento da população. Ele não se limita a um único público, contempla crianças, idosos e adultos em diferentes ritmos e espaços. Isso tem sido um grande diferencial, principalmente com a descentralização da festa, tornando-a acessível a todos os públicos e atravessando gerações”.

Ela dá como exemplo a forte tradição dos maracatus e afoxés no desfile da Avenida Domingos Olímpio, no bairro José Bonifácio, mas também a presença do forró, tecnobrega, axé e trap, principais gêneros musicais da juventude, que dão novas formas de expressão nos polos espalhados pela cidade. Para Helena Barbosa, investir ainda mais na pluralidade é a principal estratégia para alcançar diferentes públicos. “Algumas pessoas que antes iam para o interior podem se identificar com a programação de Fortaleza e optar por ficar", completa.

Confira dicas para curtir o Carnaval: Usar roupas leves e calçados confortáveis.

Comer alimentos leves antes de sair.

Descansar antes do evento.

Se a festividade for no período da manhã, usar protetor solar, boné e óculos escuros.

Beber bastante água para evitar desidratação. Fonte: Corpo de Bombeiros do Ceará (CBM-CE)

Carnaval em Fortaleza: veja programação de cada polo Sábado, 1º de março (1º/3) Passeio Público 9h - Bloquinho da Aquarela para Crianças de 0 a 99 anos

10h40 - Dona Zefinha Benfica (Praça João Gentil)

13h - Marcelo Baima e Banda

14h30 - Luxo da Aldeia

16h - Banda Zé da Zefa

17h30 - Bloco da Vaca de Um Sapato Só Mercado dos Pinhões 15h30 - Grêmio Recreativo Escola de Sambamor

17h - Juruodara

18h30 - Montage

20h - Giordano