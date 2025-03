Carnaval Ceará 2025: Confira a programação desta segunda-feira (3/3)

O Carnaval 2025 no Ceará segue até a quarta-feira, 5 de março. Durante o período, cidades tradicionalmente procuradas pelos visitantes contarão com apresentações musicais, blocos de rua e eventos voltados para todas as idades.

Parque Rachel de Queiroz

16h30 - Doidice que dá (Infantil)

17h50 - Renato Black

19h10 - Jord Guedes e as Ritas

Avenida Domingos Olímpio

16h35 - Bloco Império da Vila

17h10 - Cordão Vampiros da Princesa

17h45 - Bloco Unidos da Vila

18h20 - Bloco Prova de Fogo

18h55 - Bloco Doido é Tu

19h30 - Bloco A Turma do Mamão

20h05 - Cordão Princesa no Frevo

20h40 - Bloco Amigos do Zé

21h15 - Cordão As Bruxas

21h50 - Bloco Balakubaku Folia

22h25 - Bloco Zé Almir

23h - Bloco Garotos do Benfica

23h35 - Cordão Na Pegada do Frevo

Aterrinho da Praia de Iracema

17h - DJ Lolost

18h - Vanessa A Cantora

20h - Tropikália

22h - Magníficos