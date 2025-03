Carnaval 2025: Foliões curtem em clima de Oscar e na companhia de pets no Benfica

Na trilha sonora, clássicos do Carnaval como músicas de Bell Marques e Ivete Sangalo embalam os brincantes na Praça João Gentil

Além de adereços, placas e máscaras, alguns brincantes decidiram relembrar personagens icônicos da atriz Fernanda Torres, como Fátima, da série Tapas e Beijos . Para a jornalista Juliana Bomfim , 44, o resultado do Oscar deste domingo chega a ser “indiferente”. Vestida de Fátima, ela destaca que a ideia do dia é para homenagear a filha de Fernanda Montenegro, que também integra o longa-metragem dirigido por Walter Salles.

O domingo de Carnaval no bairro Benfica, em Fortaleza, apresenta um público animado e curtindo em clima de Oscar . Num dos principais polos da programação da Capital, os adereços dos foliões da praça João Gentil seguem o tema da premiação norte-americana, Fernanda Torres e do filme Ainda Estou Aqui.

“A ideia era que fizesse um domingo para Fernanda Torres, como a gente fazia para Ayrton Senna, por exemplo. Independente dela ganhar ou não, as pessoas estão em casa torcendo. E eu acho que ela merece, ela merece”, ressaltou.

Um grupo de mais de 12 amigas decidiu levar este momento para o chão da praça. Bruna Honorato, 43, conta que a escolha da fantasia tem um motivo: “Tudo é político”. Além do filme, elas usam broches que dizem “Sem Anistia”.

Kelder conta que o encontro com o animal se deu na troca de meia cachaça e uns caranguejos. “Ela me acompanha em todo canto, nas festas populares, na Mocinha, nos pré-Carnavais, nos bares e ela ainda anda de moto”, disse o comerciante.

“Ela é a cachorra mais feliz do mundo”. A frase se refere à Safira, a cadelinha de cinco anos do comerciante Kelder Chaves , 47. Vestida de com uma saia vermelha de tule com bolinhas pretas, em um verdadeiro clima de Carnaval, a pet chamou atenção no meio dos foliões.

Para este domingo, a Gentilândia, como é popularmente chamada, recebe programação desde às 13h, com Fabinho Varela, Banda Verão S/A, Banda Brasilis e Maracatu Solar. Independentemente da música escolhida para ser o “hit” do Carnaval de 2025, estão animando o público do Benfica são os clássicos cantados por Bell Marques, Ivete Sangalo, dentre outros.

“No nosso Carnaval não podem faltar os clássicos”, disse Victor Hugo Mesquita, vocalista da Banda Verão S/A.



Outras fantasias

A família de Clarice Ziemtarski, 64, escolheu o tema “Testemunhas de Marx” para ser a fantasia deste Carnaval. De acordo com a professora da Universidade Federal do Ceará (UFC), a fantasia faz alusão ao avanço das igrejas e das religiões no Brasil.