Carnaval de Fortaleza 2025: blocos dão vida à Domingos Olímpios nesta segunda-feira, 3

O público tinha também crianças e adolescentes, num esforço dos carnavalescos veteranos de manter viva a tradição e repassar às novas gerações.

Há 28 anos, Silvio Gurgel abrilhanta o Carnaval na avenida Domingos Olímpio como Silvia Pole Position em cima do carro no desfile dos blocos. O carnavalesco, que em 2025 saiu no Cordão Vampiros da Princesa, relata que é motivo de “disputa” dos blocos e fala com alegria da participação.