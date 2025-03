Papa Francisco volta para ventilação mecânica após insuficiência respiratória aguda

O Papa Francisco voltou para a ventilação mecânica não invasiva após apresentar dois episódios de insuficiência respiratória, conforme boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 3 de março, pelo Vaticano.

A situação foi causada por "um significativo acúmulo de muco endobrônquico e consequente broncoespasmo O broncoespasmo, também conhecido como chiado no peito ou sibilo, é uma condição clínica que ocorre quando os músculos dos brônquios se contraem repentinamente, obstruindo o fluxo de ar para os pulmões ". Por conta disso, foram realizadas duas broncoscopias É um exame visual direto da laringe e das vias aéreas através de um tubo de visualização (broncoscópio). Um broncoscópio, um tubo fino de visualização com uma luz, tem uma câmera em sua extremidade que permite que o médico inspecione as grandes vias respiratórias (brônquios) dentro dos pulmões. com a necessidade de aspiração de secreções abundantes.