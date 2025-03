Belchior ganha boneco gigante e é homenageado em bloco no Carnaval de Recife

Bloco "Sujeito de Sorte" homenageia artista cearense com cortejo no Recife

O cantor Belchior (1946 - 2017) ganhou um boneco gigante que tomou as ruas do Centro Histórico do Recife durante o domingo de Carnaval, 2. A homenagem foi parte do bloco “Sujeito de Sorte”, que reverencia a obra do artista.