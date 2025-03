Dupla é presa em Beberibe por poluição sonora causada por paredões de som

Dois homens foram presos por poluição sonora e perturbação do sossego alheio no bairro Marina do Morro Branco, no município de Beberibe, a 81 km de Fortaleza. A ação ocorreu na tarde desse domingo, 03.

A dupla estava em uma casa de praia e eram proprietários de sons automotivos, conhecidos como paredões, conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Além de capturados, os dois homens, com idades de 37 e 29 anos, tiveram os dois paredões de som apreendidos.