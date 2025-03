Carnaval: Beberibe com muito forró e chuva

Show do cantor Pedro Guerra no Carnaval de Beberibe / Crédito: João Bosco Neto

O Carnaval de Beberibe, a 81,95 quilômetros de Fortaleza, teve início com tempo nublado e por um público que não lotou a Praça da Matriz. As atrações do início das festas foram os cantores de forró Rey Vaqueiro e Pedro Guerra, e a banda Forró dos Plays, que encerrou a noite. Rey Vaqueiro, cantor que esteve no aniversário do município em 2024, abriu a sequência de apresentações, subindo ao palco às 23 horas; Pedro Guerra veio em sequência, começando seu show próximo as 1h30min e o grupo Forró dos Plays encerrou a noite entrando em cena às 3h30min. Nos intervalos, o DJ Markin era encarregado de manter o público animado.

Os shows da cidade do Litoral Leste ocorrem tradicionalmente na praça matriz do município, onde o local é cercado por tapumes de metal e geralmente há uma grande lotação não só no espaço da praça, mas como nas ruas laterais que a cercam; contudo, não tem sido o cenário deste Carnaval.

Shows na Praça Matriz de Beberibe Crédito: João Bosco Neto Parte próxima à saída do evento com poucas pessoas Crédito: João Bosco Neto Praça Matriz de Beberibe com menos espectadores após o termino do show do cantor Rey Vaqueiro Crédito: João Bosco Neto Show do cantor Pedro Guerra no Carnaval de Beberibe Crédito: João Bosco Neto A presença do público não foi diminuta, mas menor que em carnavais recentes. A chuva, que caiu duas vezes durante as apresentações, não foi o principal fator, segundo os espectadores da festa, mas sim, as bandas que tocaram no dia. O funcionário público João José Torres, de 37 anos, afirmou que a chuva não foi um empecilho e sim os cantores posteriores ao Rey Vaqueiro serem menos conhecidos. Torres também ressaltou o policiamento do evento, que segundo ele, estava "muito organizado".

"Não estava lotado, depois do Rey Vaqueiro, houve uma diminuição no público, talvez tenha sido em relação com as bandas. Sobre a questão da chuva, durante o evento não choveu uma quantidade que atrapalhasse a festa". Em acordo com o funcionário público, o comerciante Raniere Farias, de 18 anos, afirma que: vazio não estava, mas não estava lotado. Havia muitas pessoas, mas poucas delas no fundo da praça". A estudante Isabelle Monteiro, de 18 anos, acredita que os shows poderiam ter sido melhores caso as músicas tocadas não fossem tão repetitivas, mas, se mantém otimista para os próximos dias.

O tradicional mela-mela Um dos motivos que deixou o carnaval beberibense famoso foram os mela-melas aliados aos paredões de som, que anteriormente se instalavam nas ruas do bairro Marina, mas que desde a edição 2024, estão localizados na "Arena dos Paredões", na praia do Morro Branco. Com clima nublado e presença de fortes chuvas no início do dia, a realização do evento chegou a ser ameaçada, mas não houve chuvas durante as quatro horas em que a festividade ocorreu. "Achei o mela-mela bom, apesar de pouca gente; imagino que pelo fato do Morro Branco ser um local que acumula muita lama pós as chuvas. Por esse motivo, acho que teve pouca gente comparado aos anos anteriores", afirmou o estudante Guilherme Pinho, de 19 anos.