Caucaia cancela festa de Carnaval, anuncia prefeito

"Gostaria muito de promover o carnaval para o nosso povo de Caucaia, para as pessoas que vem visitar a nossa cidade, mas infelizmente a gente não vai poder fazer esse carnaval esse ano, mas a gente vai estar acompanhando, dando a segurança, a nossa guarda municipal. Sei que vocês vão compreender, porque a situação do nosso município é muito grave, porque são muitas dívidas que ficaram no nosso município", complementou.

No começo de janeiro, o prefeito havia anunciado contingenciamento de gastos após anunciar que a gestão anterior, do ex-prefeito Vítor Valim (PSB), deixou quase R$ 700 milhões em dívidas. Porém, naquele momento, ele informou que o contingenciamento iria poupar o Carnaval. A justificativa era por se tratar de "evento inserido no calendário cultural do Município e do País”.

Na época que anunciou a dívida, Naumi afirmou que o valor poderia crescer a depender do que fosse constatado pela gestão ao longo dos dias seguintes. O número poderia aumentar à medida que os secretários fossem tendo acesso às finanças de suas pastas. O valor, por exemplo, não contabilizava o setor de obras.

O prefeito apontou que cerca de R$ 300 milhões deverão ser pagos ainda este ano. Já o ex-gestor rebateu o assunto naquela ocasião, afirmando que, durante sua gestão, não houve qualquer “financiamento ou empréstimo” contraídos e as dívidas de Caucaia “são as mesmas apresentadas e feitas pelo então, e agora, prefeito Naumi Amorim”.