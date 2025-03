Carnaval em Caucaia: famílias aproveitam a praia do Icaraí longe das folias

A praia do Icaraí, localizada apenas a cerca de 20km do Centro de Fortaleza, parece ser um destino adequado para aquelas pessoas que não gostam de cair na folia do Carnaval. Em passagem por Caucaia nesta segunda-feira, 3, O POVO constatou uma manhã tranquila no local.



Com a mescla de céu ensolarado e nuvens trazendo rápidas chuvas, diversas famílias aproveitam a praia do Icaraí. Por volta das 10h30min, o clima tranquilo sem a presença de fantasias e altos sons também estava presente no caminho de Fortaleza até o local.