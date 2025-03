Aracati: com altas temperaturas, foliões buscam diferentes formas de se hidratar nesse Carnaval

O sol forte que predominou na tarde de domingo, 2, em Aracati , trouxe de volta o calor que havia se afastado com a chuva. Com a temperatura ultrapassando os 30°C, o município, a 147 km de Fortaleza, se tornou o destino perfeito para quem queria aproveitar a praia.

Para se proteger do calor intenso, muitos buscaram formas criativas de refrescar o corpo, e um dos maiores aliados foi o autônomo Ivan Araújo, de 41 anos, com uma arma poderosa contra a alta sensação térmica: um potente jato de água.

Também houve quem procurou acabar com a sensação de "quentura" com um tradicional banho de chuveirão na orla da praia e outros se esconderam embaixo de chapéus.

Confira vídeo da brincadeira refrescante:

Previsão de chuvas

Por sua vez, o cenário do município se mostra completamente diferente da noite anterior, quando a chuva prejudicou o início do desfile de trios elétricos. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) continua prevendo chuvas em todas as macrorregiões do Ceará até terça-feira, 4.