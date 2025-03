Bloco Soltos na Buraqueira reúne diferentes gerações carnavalescas no Benfica

Sob muito sol, fantasias bem elaboradas e encontros familiares dão o tom do tradicional cortejo carnavalesco Soltos na Buraqueira / Crédito: Samuel Setubal

Após o dia chuvoso que diversos foliões enfrentaram no sábado, 1º, o domingo de Carnaval amanheceu ensolarado no polo do Benfica. Às 10 horas da manhã, iniciava-se a concentração para o “Soltos na Buraqueira” em frente ao Banco do Brasil da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizada na Avenida da Universidade.

Acompanhado da esposa e filhos, o professor da rede pública André Cavalcante aguardava a saída do cortejo enquanto atendia aos pedidos de fotos de outros foliões.

Fantasiados com máscaras de animais bem elaboradas com papel machê, André detalha o processo de customização que já virou tradição familiar. Foto: Samuel Setubal O professor André Cavalcante se empenha no Carnaval ao fazer máscaras de papel machê ao lado de seus filhos, Enzo e Kalil, e de sua esposa, Lara Cavalcante “Para as máscaras, demora uns quatro dias, entre fazer e secar. Depois ainda colocamos uma cola em cima, porque se chover, como ontem, ela vai embora. Mas o que paga é a alegria e a arte, o que paga é isso. É o momento de estar com eles, podendo trocar figurinhas, experiências, curtir as fantasias dos colegas. Eu acho massa essa interação”, afirma o educador de 57 anos.

Às 11 horas, a saída do cortejo foi preenchendo as ruas do Benfica com cores, fantasias e dezenas de foliões. Soltos na Buraqueira: encontros de gerações marcam o cortejo Entre filhos e netos, o “Soltos na Buraqueira” também é palco móvel para encontros familiares. Aos 62 anos, a foliã Lêda Souto enaltece a diversidade do bloco, que abraça todas as idades. “Neste bloco temos gente de todo tipo. Viemos ano passado e não poderíamos deixar de vir de novo: temos a criança, o jovem, o idoso... tudo é misturado e muito animado.”

O bloco foi originado a partir de organizadores que participavam do bloco Sanatório Geral, que encerrou as atividades em 2016, depois de quase uma década pulsando euforia e cultura nas ruas do Benfica. A fala de Lêda foi compartilhada com acréscimos de seus familiares, algo em torno de 15 ou 20 pessoas. Juntos, celebram uma outra fase da vida, já que antes Lêda não vivenciava o Carnaval na rua devido à rotina diária de cuidar dos filhos e da casa. Foto: Samuel Setubal Lêda Souto, de 62 anos, curte o carnaval no Benfica ao lado de filhos e netos, somando 15 pessoas na folia

“Quando eu era mais jovem, tinha muitas atribuições em casa, tive filhos muito nova, não tinha tempo. Agora, com todos eles mais velhos, posso realmente aproveitar o carnaval, estando todos juntos”, declara. Apesar da animação do bloco, a manhã de sábado ofereceu um ambiente seguro e tranquilo para grupos maiores e famílias com filhos pequenos, com crianças entrando na onda da customização. Em contraponto à segurança, diversos foliões prestaram queixas sobre a falta de banheiros para uso público. Com apenas um banheiro químico, o público compartilhava entre homens e mulheres e reclamava da falta de higienização.