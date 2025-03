Paracuru registra movimento intenso na segunda-feira de Carnaval

Na Praia do Farol, uma das mais visitadas, as barracas estão cheias de famílias e grupos de amigos . Há também quem traga suas próprias cadeiras e coolers, com grupos de banhistas aqui e ali. Entre jovens brincando de "altinha" e casal aproveitando para surfar nas ondas de Paracuru, a ambiência é diversificada.

Quem também aproveita a ocasião é o vendedor ambulante José Orlando, 42, que trabalha no Carnaval de Paracuru há 15 anos. Com seu carrinho, vende na faixa de areia água mineral, água de coco e cervejas.

"Não é a primeira vez que eu venho para Paracuru. Eu já surfei essas ondas aqui outras vezes. Aproveitamos o feriado para passar uns dias na Taíba, surfando lá, que também é bom, mas aproveitamos hoje para visitar Paracuru", afirma o fotógrafo.

Com oito anos de experiência no esporte, ele ensina sua namorada a surfar. Ela começou no Réveillon - como uma promessa de Ano Novo. O casal prefere curtir o Carnaval desta forma: longe da folia, perto da calmaria do mar.