Com clima ensolarado, praias de Aquiraz recebem foliões neste domingo

Mary, Rosemayre e Daniele, respectivamente / Crédito: João Filho Tavares

As chuvas características do mês de março deram uma pausa em Aquiraz, município do Ceará, neste domingo, 2. Os foliões aproveitam a deixa para ocupar as barracas das principais praias da região: Presídio e Prainha. Em Iguape, o cenário era de muita música e momentos em família. A trilha sonora variou do funk ao sertanejo, mas sem deixar de lado os clássicos carnavalescos da Banda Chiclete com Banana que agradaram ao público.

Por sua vez, as condições estruturais dos banheiros e de algumas barracas não foram satisfatórias, mas não acabaram com a alegria dos turistas. A cabeleireira Mary Sousa, 40 anos, foi uma das visitantes que se animou com o local mesmo diante aos desafios.

A fantasia deste ano foi escolhida tendo como inspiração um dos hits da folia em 2025, "Energia de Gostosa", de Ivete Sangalo. "A fantasia é personalidade própria, né? Energia gostosa, porque 'ela' não se acha, 'ela' é. Curto muito 'Ivetona', desde criança, desde o 'Arerê'", disse em referência ao sucesso de 1998 da cantora baiana. Mary, Rosemayre e Daniele, respectivamente Crédito: João Filho Tavares Também inspirada em um dos sucessos do verão, a música "Tu Xêra?", do cantor Marcynho Sensação, a auxiliar administrativa Daniele Milfont, 31, explica que escolheu a fantasia para "deixar o ambiente mais descontraído, com esse hit do Carnaval".

Indo para as fantasias mais tradicionais, a irmã de Mary, Rosemayre Sousa,39, é promotora de vendas e foi vestida de noiva. "Rapaz, a expectativa é grande de casar! Não, não, estou brincando. Todo ano, a gente compra os adereços para se fantasiar, entrar na folia e no clima de Carnaval", disse. Bloquinho dos Pets No Carnaval, a festa também é dos pets. Na Praia do Presídio, a médica Thamires Oliveira, 34 anos, fez questão de incluir seus cães na folia, aproveitando o domingo ao lado do namorado, Leandro, e de um grupo de amigos. Frederico, ou “Fred” para os íntimos, não desgrudou do amigo Tob e curtiu o dia protegido do sol debaixo de uma sombrinha improvisada. Fred e Tob aproveitam o Carnaval na Praia do Presídio ao lado da tutora Thamires Oliveira. Crédito: João Filho Tavares

"Sempre costumo trazer eles para a praia. Eu vou com eles em qualquer viagem porque como eu já trabalho muito durante a semana, quando é feriado e não estou de plantão, eu sempre os tragos. E a gente acaba improvisando uma sombrinha, traz água e brinquedos para eles poderem aproveitar junto com a gente. Não é justo, a gente aproveitar e deixar deixar eles em hotel ou sozinhos em casa", defende Thamires. Traga sua própria barraca Na praia do Presídio, outro grupo animado também chamou a atenção. Transportando as mesas, barracas e churrasqueira própria, o administrador de empresas Jardel Bezerra Teodósio, 38 anos, juntou familiares e amigos para um churrasco à beira-mar na Praia do Presídio. Com aproximadamente 30 pessoas reunidas em uma única casa na região litorânea, eles tradicionalmente se organizam em um grande grupo nessa época do anos, com os destinos mais diversos:"A gente fica revezando, um ano vai para serra e no outro para praia, mas o churrasco nunca pode faltar, garante", enquanto o grupo conversava e ouvia axé das antigas.