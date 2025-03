Carnaval 2025 em Fortaleza: folia segue nesta segunda; veja atrações grátis

Mantendo a programação do Carnaval 2025 em Fortaleza, após estreia no final de semana, as atrações continuam nesta segunda-feira, 3. Os destaques do dia estão nos shows de Tropikália e Magníficos na Praia de Iracema, além dos desfiles na avenida Domingos Olímpio.

A folia carnavalesca também inclui festividades para o público infantil, programadas em dois polos: Passeio Público, a partir das 9h, e Parque Rachel de Queiroz, a partir das 16h30min.