Canoa Quebrada registra pouca movimentação neste domingo; veja programação

O Carnaval de Aracati, neste domingo, 2, começou ensolarado e com movimentação crescente na praia de Canoa Quebrada, a 147 km de Fortaleza. Após um sábado chuvoso, quando 33 mm de chuva caíram sobre a cidade, a manhã trouxe de volta os foliões, que aproveitaram a orla para relaxar e curtir o clima litorâneo.

Mesmo com o aumento no fluxo de pessoas, o ambiente se manteve tranquilo. Sem paredões de som ou música em volume elevado, a faixa de areia recebeu muitas famílias, crianças brincando na beira do mar e grupos de amigos que buscavam descanso antes da programação da tarde.