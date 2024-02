Carnaval 2024: chuva dificulta folia neste sábado em Fortaleza, mas público não decepciona

São José tá "de mal" com o Momo? Dois polos tiveram programações canceladas neste sábado, 10, devido às chuvas. Ao longo do dia, foliões se animaram para festejar

Parece que São José não quis facilitar para o Momo. Caiu chuva em todas as regiões do Ceará neste sábado, 10, de Carnaval. Em Fortaleza, foram diversos transtornos tanto para quem ficou em casa quanto para quem trafegou pela Cidade. Com as chuvas, duas programações da Prefeitura de Fortaleza tiveram de ser canceladas por questões técnicas.

No Mercado da Aerolândia, localizado no bairro Alto da Balança, a movimentação começou tímida, mas, aos poucos, os foliões foram chegando. A analista de RH Maynara Nogueira, 27, escolheu o Mercado da Aerolândia para ir com a família em razão da proximidade de casa. Mas, além disso, ela enfatiza a necessidade de ocupar o equipamento.

O empresário foi ao local com os amigos e a convicção de que teria uma boa programação mesmo com o atraso. Seu grupo não deixou faltar os guarda-chuvas para qualquer imprevisto.

A programação na Praça João Gentil, conhecida como praça da Gentilândia, no Benfica, começou com quase uma hora de atraso por causa das chuvas, mas depois seguiu normalmente. Para Wallace Santana, 39, que frequenta bastante o local e considera o Benfica uma tradição do Carnaval de Fortaleza, a quantidade de pessoas não importa tanto, pois é um ambiente sempre divertido.

Isso também ocorreu no Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, onde todas as microlagoas ficaram quase transbordando. A Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor), afirmou que a continuidade das programações estava sendo acompanhada caso a caso e que possíveis novos cancelamentos dependeriam das condições climáticas.

A programação infantil prevista para o Passeio Público, pela manhã, foi cancelada devido à chuva e vento intensos. Marcela, 36, foi com o filho de 1 ano e 3 meses, e disse que a chuva foi “frustrante”. Seria o seu primeiro Carnaval pulando com o pequeno, mas a atração foi cancelada e ela precisou esperar a chuva passar para ir embora.

No polo da Mocinha, a chuva pareceu ter espantado parte dos carnavalescos, mas alguns foliões fizeram questão de aproveitar o primeiro dia da festa. A fonoaudióloga Sanny Bessa foi com a amiga França Melo, secretaria administrativa. Elas contaram que, enquanto chovia, estavam se maquiando e se preparando para sair de casa. Todos os dias de Carnaval vão se dividir entre as festas no Benfica pela manhã e na Mocinha ao anoitecer.

"É um espaço que tem que ser mais visto, mais ocupado porque está um pouco abandonado”, afirma. No polo da Aerolândia, a tradição se sobressai. Clássicos do frevo e hits atemporais, como “Minha Pequena Eva”, animaram bastante o público.

No Mercado dos Pinhões, poucos foliões foram fantasiados neste sábado. Mas um casal presente no polo faz questão de combinar fantasias em todas as festas. José Alberto Lima, 52, e Roseane Chagas, 52, foram de Cleopatra e Faraó.

Há quatro anos juntos, eles já se fantasiaram de minions, smurfs, os incríveis, popeye e olivia e outros tantos personagens. "A gente cria um monte de fantasia desde o pré. Então, todo dia é uma diferente", conta a técnica em enfermagem.

No Aterrinho da Praia de Iracema, um público considerável compareceu para a folia com a DJ Ada Porã, Márcia Fellipe, Zeca Baleiro e Superbanda. A família de Carlos Antônio e Karina Silva foi vestida com o próprio abadá personalizado.

''Carnaval dos Desajeitados", família personaliza o próprio abadá. Crédito: Raquel Aquino O Povo

Junto a eles, a filha mais nova do casal com apenas 1 ano e quatro meses. “Foi a minha senhora que teve a ideia do Bloco dos Desajeitados e eu gostei muito”, declara Carlos.

O tradicional polo da avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza, se encheu com cores, batuques e reverências à cultura africana do Maracatu. Este ano, 14 grupos desfilam pela avenida neste sábado e no domingo. Por conta da chuva, no início da noite as arquibancadas da avenida estavam com pouca movimentação.





Funceme: previsão do tempo para os próximos dias

Choveu em cerca de 100 municípios entre as 7h de sexta-feira, 9, e as 7h deste sábado, 10, conforme balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). No intervalo de 24 horas, todas as macrorregiões apresentaram precipitações.

Os maiores acumulados informados até o fim da manhã foram em São Gonçalo do Amarante (51 mm), -Aurora (48.2 mm), Fortaleza - Posto Pici (48 mm), Ipu (44 mm) e Crateús (44 mm). Para domingo, 11, a previsão era de mais precipitações, porém, "relativamente menores do que este sábado".

Colaboraram Fabiana Melo, Thays Maria Salles, Giordano Barros, Wanderson Trindade e Raquel Aquino.