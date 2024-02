Térreo do Hospital Geral de Fortaleza fica alagado após chuvas

O Hospital Geral de Fortaleza (HGF), no bairro Papicu, registrou “pontos de acúmulo de água no térreo” neste sábado, 10, após as chuvas que atingiram o Ceará.

Segundo a assessoria da unidade, os alagamentos foram controlados e o “serviço assistencial se mantém de forma regular”.

“A equipe de manutenção atua em regime de plantão para sanar qualquer eventual dificuldade relacionada às consequências do alto volume de chuva”, completou o órgão.