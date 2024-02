Semáforos em Fortaleza apresentam falhas após chuva intensa; veja

Com a chuva intensa em Fortaleza neste sábado de Carnaval, 10, alguns semáforos apresentaram falhas de funcionamento.

Um dos pontos onde foram observados equipamentos com instabilidades fica na avenida Américo Barreira, no cruzamento com a rua Ceará e também com a rua Rio Grande do Norte. Outro local com semáforos apagados é a avenida Dom Manuel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que "atua conforme protocolos de emergência para identificar pontos da Cidade com maior probabilidade de ocorrências e acompanhá-los, em tempo real, via mais de 600 câmeras de videomonitoramento."