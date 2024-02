Carnaval no Benfica começa com uma hora de atraso e chuva forte neste sábado

As atrações do Carnaval de Fortaleza na Praça João Gentil, no Polo do Benfica, começaram com quase uma hora de atraso por causa das chuvas, neste sábado, 10. O horário da primeira atração era marcado para 12h30min, com Gabriel Vasconcelos e Banda, mas começou por volta de 13h30min.

QA programação na Gentilandia segue apesar das chuvas. Foliões começam a chegar agora. Ccerca de 20 pessoas que vieram aproveitar o polo. Grupo de quarto pessoas levou guarda-chuva para se proteger da chuva, que segue forte no local.

O atraso ocorreu porque a equipe técnica trabalhava na ligação elétrica do palco, que estava molhado. A Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) informou que a programação para o resto do sábado está mantida e é acompanhada caso a caso, a depender das condições climáticas.