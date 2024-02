Caixa Cultural de Fortaleza e Cine São Luiz cancelam programação carnavalesca devido às chuvas

A Caixa Cultural de Fortaleza alegou que devido às fortes chuvas, que alagaram o entorno do espaço, localizado na Av. Pessoa Anta, na Praia de Iracema, as oficinas “confetes orgânicos e sustentabilidade” e “bailinho gente arteira” não seriam realizadas. A programação do campo retorna no dia 15 de fevereiro.

Além da Caixa Cultural de Fortaleza e do Cine São Luiz, outras programações carnavalescas foram canceladas, como o carnaval infantil que aconteceria no Passeio Público, no Centro, e o evento para crianças e adultos que seria realizado no Parque Rachel de Queiroz, no Presidente Kennedy.

A manutenção da programação de carnaval de Fortaleza seguirá dependendo das condições climáticas da capital cearense. Ainda hoje acontecerão eventos no Mercado da Aerolândia, Mercado dos Pinhões e Praia de Iracema (Aterrinho).