Cratera na obra do Metrô de Fortaleza atinge 10 casas e isola rua no Moura Brasil

Uma cratera se abriu devido a um problema na parede de contenção da obra da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, realizada no bairro Moura Brasil, provocou a retirada de moradores de aproximadamente 10 casas e o isolamento dos dois lados da rua Adarias Lima. Situação, que ocorreu nesse sábado, 10, está sendo acompanhada pela Defesa Civil de Fortaleza e pela Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), responsável pela obra.

De acordo com nota da Seinf, foi feito reparo na parede de contenção ao lado da embocadura dos túneis e os trabalhos agora são para realizar o preenchimento em concreto da cratera. "As famílias foram encaminhadas desde as 15h30, em segurança, para um hotel no Centro de Fortaleza", afirma a pasta em nota.