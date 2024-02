Maracatu na Domingos Olímpio começa com desfiles e pouca gente nas arquibancadas

Por conta das chuvas, movimentação na avenida é amena, mas os desfiles seguem. Houve registro de problemas no som na hora do desfile do Maracatu Solar

Depois de um dia chuvoso, com cores radiantes, batuques e reverências à cultura africana, o Maracatu chega ao Ciclo Carnavalesco 2024 no polo da Avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza. Este ano, 14 grupos, entre Corte Imperial, Rei Zumbi, Solar, Axé de Oxossi, Leão de Ouro, Nação Palmares, Az de Ouro, Vozes da África e Rei de Paus, desfilam pela avenida neste sábado e no domingo.

Por conta da chuva, neste início de noite as arquibancadas da avenida ainda estão com pouca movimentação de pessoas. Além disso, o clima frio propiciou o aparecimento de mosquitos nos pontos de luz do local, o que traz a preocupação com as arboviroses - dengue, chikungunya e zika - que tendem a ter mais casos nos períodos de chuva. Houve ainda problemas no som.

A vendedora ambulante, Maria Moreira, de 50 anos, fez queixa pelo vazio, mas acredita que no domingo, o movimento melhore.