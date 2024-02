Maracanaú é homenageada no primeiro dia de desfile na Sapucaí

O município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi homenageado no primeiro dia de desfile na Avenida Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A escola de samba Acadêmicos de Vigário Geral foi a terceira a entrar na avenida pela Série Ouro, o grupo de acesso à elite do Carnaval do Rio de Janeiro.

O título da apresentação é: “Maracanaú: Bem-vindos ao Maior São João do Planeta".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Foi minha terra batizada pelo santo/Onde a mangueira tem a força da raiz/A identidade cultural e popular/Onde o tronco Ceará, ergue as folhas do país", diz o samba-enredo que divulga o São João organizado pela Prefeitura de Maracanaú. "