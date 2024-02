Fortaleza está em alerta amarelo para chuvas intensas, diz Inmet

O alerta é resultado das fortes chuvas que atingem não só a Capital, mas todo o estado do Ceará , desde a noite da última sexta-feira, 9.

Conforme o Instituto, a população deve se resguardar também para possíveis cortes de energia e descargas elétricas.

Para o resto do dia o Instituto sinaliza que as precipitações devem continuar durante a tarde e a noite, com “pancadas de chuvas isoladas”.

A temperatura na capital pode variar entre 27 °C e 31 °C, com ventos de baixa intensidade.

No domingo, a expectativa é de mais pancadas de chuvas isoladas, desta vez com incidência de trovões, e umidade máxima de 98%.

A temperatura está prevista para os mesmos 27 °C de mínima e 31° C de máxima.