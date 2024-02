Festa no Mercado dos Pinhões: 19 policiais fazem segurança do local

Cristina Guedes, 47 anos, é maquiadora e foi para os Mercado dos Pinhões curtir o Carnaval em família. Ela e o esposo, Henrique Guedes, 56 anos, contam que vinham para o local quando a filha ainda era criança e, neste ano, resolveram voltar para curtir com ela novamente, hoje com 19 anos.

O sábado chuvoso que despertou Fortaleza neste dia 10 não foi impedimento para folia tomar conta do Mercado dos Pinhões. Localizado no bairro Centro, o polo acolheu foliões de todas as idades. A programação começou às 16h15, com apresentação de Mateus Porta e Banda. No local, 19 policiais e três viaturas fazem a segurança. Além disso, 32 guardas municipais atuam e agentes de fiscalização também estão presentes.

O movimento aumentou no Mercado dos Pinhões devido à apresentação do Banda Dona Leda.

Entre os adereços carnavalescos, destacam-se tiaras, muito glitter e maquiagens coloridas. Mas, no meio da multidão, a dupla Daiane Martins, 28 anos, e Conceição Vasconcelos, 27 anos, se fantasiaram das amigas Fátima e Sueli, do seriado Tapas & Beijos.



Amigas se fantasiam de Sueli e Fátima, personagens da série Tapas & Beijos. Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

Segundo elas, a escolha surgiu da identificação com a cumplicidade das personagens. Já a vinda para os Pinhões aconteceu tendo em vista a programação diversificada. "Viemos para cá ano passado e gostamos da diversidade. Neste ano, resolvemos voltar principalmente por conta do Bloco Mambembe, mas todas as atrações são massa, por isso chegamos cedo", comenta.

Poucas fantasias tomam conta deste primeiro dia de Carnaval no Mercado dos Pinhões. No meio da folia, no entanto, um casal faz questão de toda festa combinar fantasias. Hoje, José Alberto Lima, 52 anos, e Roseane Chagas, também de 52 anos, vieram de Cleopatra e Faraó.