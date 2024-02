Carnaval no Rachel de Queiroz cancelado neste sábado, com chuva forte e lagoas quase transbordando

O Carnaval no Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, foi cancelado neste sábado. 10. Chove forte e todas as microlagoas que estão por todo o parque estão quase transbordando.

Mais cedo, as tendas de apoio ao palco foram derrubadas pelo vento forte. O palco ficou totalmente molhado e uma equipe guarda os equipamentos.

A programação de hoje estava prevista para começar às 17 horas, com Banda Dragaxé Raiz do Poço (Infantil). Às 18 horas haveria Samba do PNS e 20h10min, Banda Pimenta Malagueta.