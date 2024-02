Carnaval 2024: Reginaldo Rossi é homenageado no Galo da Madrugada

Com mais de 30 trios elétricos, programação homenageia ritmos do brega e frevo

A folia no Recife começou por volta das 9 horas neste sábado, 10. Foliões preenchem as ruas do Centro para acompanhar o tradicional Galo da Madrugada, o maior bloco de Carnaval do mundo.

Com o tema “Reginaldo Rossi no Reinado do Frevo”, a edição de 2024 homenageia o cantor Reginaldo Rossi (1944-2013) e reúne 30 trios elétricos - nomeados com canções do Rei do Brega - divididos em seis alegorias que percorrem um percurso de 6,5 quilômetros.

O início da festividade aconteceu com show de Gustavo Travassos, com convidado de Victor Camarote e Beto Rossi, filho de Reginaldo, como convidados. Em seguida, Elba Ramalho e Michel Teló cantaram o sucesso “Ai, Se Eu Te apego”.