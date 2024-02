Motoristas e pedestres relatam dificuldades de transitar com alagamentos e quedas de árvores

Árvore caída na rua Porfírio Sampaio após ventos intensos Crédito: Yuri Allen/O POVO

O Carnaval de 2024 começou com muita chuva em Fortaleza. Na manhã deste sábado, 10, a população da Capital tem presenciado alagamentos, danos às casas e diversas quedas de árvores. No bairro Rodolfo Teófilo, duas árvores caíram e dificultaram o tráfego na rua Porfírio Sampaio, próximo ao número 2212. As duas estavam próximas, com o intervalo de apenas duas casas entre elas. Os fortes ventos causados pela chuva foram responsáveis pela derrubada.

No cruzamento entre a rua Padre Cícero e a avenida José Bastos, registros de alagamento e trânsito muito intenso. Confira imagens Trecho alagado da travessia entre a rua Padre Cícero e a Avenida José Bastos Crédito: Yuri Allen/O POVO Trecho alagado da travessia entre a rua Padre Cícero e a Avenida José Bastos Crédito: Yuri Allen/O POVO Trecho alagado da travessia entre a rua Padre Cícero e a Avenida José Bastos Crédito: Yuri Allen/O POVO