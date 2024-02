Com chuva, programação de Carnaval no sábado em Fortaleza é mantida, mas acompanhada caso a caso

Após as fortes chuvas que atingiram Fortaleza na manhã deste sábado, 10, a programação do Carnaval 2024 para o dia de hoje segue mantida. A possibilidade de cancelamento dos festejos em alguns polos surgiu após a não realização do Carnaval das Crianças, no Passeio Público, devido às condições climáticas.

Após o ocorrido, a Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor), afirmou que a continuidade das programações está sendo acompanhada caso a caso e que possíveis novos cancelamentos irão depender das condições climáticas.

O início da programação na Praça João Gentil, no Benfica, está atrasada e a realização segue incerta.