Teto de posto de combustível desaba durante chuvas neste sábado, 10, em Fortaleza

O teto do posto de combustível localizado na rua avenida Humberto Monte, no bairro Rodolfo Teófilo, desabou durante as chuvas da manhã deste sábado, 10.

Durante o 1º dia de Carnaval, a estrutura do posto desabou. Alguns funcionários permaneciam no local e o estabelecimento funcionava normalmente.

O POVO tentou contato com o Corpo de Bombeiros, mas não obteve resposta.