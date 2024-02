Mercado da Aerolândia: festa teve início às 17 horas com animação e sem chuva

A programação carnavalesca deste sábado, 10, iniciou às 17 horas, com Negro Nill e Banda. Os presentes ainda coloriram o espaço, que contou com a Banda Dó Ré Mi Folia e Deborah Lima e Banda.

Durante o evento, o tempo ficou ameno, após Fortaleza registrar fortes chuvas durante o dia, impossibilitando, inclusive, a realização da programação no Passeio Público, no Centro, pela manhã, e no Parque Rachel de Queiroz, no Presidente Kennedy, à tarde.

“É um espaço que tem que ser mais visto, mais ocupado porque está um pouco abandonado”, disse.

A microempresária Guilarneide Façanha, de 50 anos, acompanhada do marido Eronildo dos Santos, de 49 anos, revelou que estará no Mercado da Aerolândia durante todo o Carnaval, prestigiando os artistas que comporão a line-up do espaço. “Estarei aqui os quatro dias, e cada dia com uma cor diferente”, afirmou.

A programação carnavalesca no Mercado da Aerolândia se estenderá até terça-feira, 13. Paulo Maurício e Renato Black no domingo; Gilson Duty, Diego Facó e Rose Martins na segunda-feira; e Bloco do Zé Almir, Japão do Cavaco e Kaká e Pedrinho na terça-feira serão as atrações no espaço.