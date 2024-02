Carnaval 2024: foliões aproveitam o sol no litoral leste do Ceará

Sem grandes movimentações, as pessoas descansavam nas barracas de praia e iam ao mar para tomar banho

Já um pouco mais distante, quem estava a pé a caminho da praia de Majorlândia provavelmente conseguiu se refrescar diante do forte calor que aplaca a região.

Por volta de 10 horas, o movimento na praia de Canoa Quebrada era tranquilo. Sem grandes movimentações, as pessoas descansavam nas barracas de praia e iam ao mar para tomar banho.

Apesar da chuva intensa que atinge boa parte da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) neste sábado de Carnaval, 10, o litoral leste do Ceará está com um sol para cada um.

É que, em uma casa alugada por 40 pessoas, foi montada uma estrutura improvisada que projetava o esguicho de uma lavadora de alta pressão em direção à rua.

Natural de Russas, Oliveira e a turma do bloco se reúnem em Majorlândia há cerca de dez anos para curtir o Carnaval Crédito: FÁBIO LIMA

"Essa estrutura não é só para a gente, é para todos os foliões que passam em Majorlândia e descem até a praia", indica o empresário Caetano de Oliveira, um dos integrantes do Bloco Sem Molecagem, organizado por Márcio Sombra.

"A gente vem há vários anos para prestigiar essa festa maravilhosa chamada Carnaval. O Carnaval mexe com a cabeça do brasileiro de Norte a Sul. Ele espera essa data para curtir, brincar, fazer as pazes, para amar. Eu tô de lua de mel nesse Carnaval", compartilha o empresário.

Além disso, ainda na Majorlândia, houve uma ação da PMCE para coibir o uso de som alto nos carros. Segundo o relato, pelo menos dois já tiveram que desligar o som.