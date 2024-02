Sarto fala sobre ação da Prefeitura durante fortes chuvas: "Acionei toda nossa estrutura"

Rua Leandro Monteiro registra alagamento na manhã deste sábado, 10, após forte chuva Crédito: Évila Silveira/O POVO

Segundo o prefeito, agentes de trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estão nas ruas atuando de acordo com os protocolos de emergência identificando pontos da Cidade que necessitam de auxílio. Alguns pontos tiveram que contar com a ajuda dos profissionais para bloqueio do tráfego ou implementação de desvios. A avenida Heráclito Graça com rua Ildefonso Albano, e a avenida Santos Dumont com a avenida Henrique Sabóia foram alguns dos locais que precisaram de intervenção da AMC. Também foi informado que equipes da Defesa Civil de Fortaleza estão acompanhando e atendendo as ocorrências, como as de alagamento e os casos que envolvem riscos de desabamento. Até o meio-dia, 16 chamados foram atendidos em diferentes bairros da capital. Para as árvores que caíram devido a forte chuva, equipes de poda da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo (UrbFor) estão realizando o recolhimento. Segundo a nota, nove foram recolhidas até o meio-dia deste sábado. A nota se encerra afirmando que nenhuma ocorrência com vítima foi registrada até o momento na cidade.

Leia a manifestação do prefeito: Informo à população de Fortaleza que, desde cedo, estamos atentos e atuando fortemente nas ruas para lidar com os efeitos da chuva em nossa cidade.

Play

Eu estou pessoalmente monitorando as ocorrências e os atendimentos, em contato direto com nossos secretários, cobrando celeridade nos serviços para minimizar prejuízos e riscos eventuais. Acionei toda nossa estrutura para garantir as condições de trabalho necessárias para nosso time trabalhar. Os agentes de trânsito da AMC estão nas ruas atuando para orientar o trânsito e fazer desvios necessários devido a alagamentos.