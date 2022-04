CE: 37 pessoas foram capturadas suspeitas de matar profissionais da segurança

O número de pessoas capturadas suspeitas de envolvimento na morte de agentes de segurança, em 2021 e em 2022, chegou a 37. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Não foram informados quais os casos específicos de cada pessoa detida, mas foram 28 capturas no ano passado — sendo 27 prisões e uma apreensão de adolescente — e, até o último dia 9 de abril, nove prisões neste ano.

As cinco mortes registradas nos quatro primeiros meses de 2022 são de quatro policiais militares e um policial civil, sendo que três estavam na reserva remunerada e dois estavam na ativa. Segundo a SSPDS, todas as ocorrências aconteceram quando os profissionais estavam de folga.



Em 2021, a SSPDS contabilizou dez mortes de agentes, sendo oito policiais militares, um policial civil e um policial penal. Sete inquéritos policiais e um ato infracional foram finalizados e remetidos ao judiciário. Há três casos sob investigação. Destes, todos eram da profissionaos da ativa e dois deles estavam de serviço quando foram mortos.

A Secretaria informou que, desde 2017, existe a 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que atua para apurar ações criminosas contra agentes de segurança pública. Além disso, a pasta ressaltou que tem investido no treinamento dos profissionais.

"5.002 policiais militares já concluíram o curso Abordagem Policial e Tiro Defensivo, promovido pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp). A formação tem por finalidade atualizar os policiais militares para práticas de abordagem, manuseio do armamento e tiro policial defensivo, além de promover o conhecimento das técnicas operacionais militares constantes no Manual de Procedimentos Operacionais da Polícia Militar do Ceará (PMCE)", informou.

A SSPDS explicou que os profissionais são capacitados para protocolo de sobrevivência policial em situações de risco também durante os períodos de folga. "A iniciativa, denominada de Instruções de Táticas Individuais (ITIs), foi instituída em 2020 pelo comando geral da PMCE", ressalta o órgão.

As práticas envolvem procedimentos ao sair de casa, manuseio de armas e algemas, para situações em que o policial esteja no veículo próprio ou a pé.



Agentes de segurança mortos e baleados em 2022 e 2021

Um levantamento do O POVO divulgado em abril mostrou o número de agentes de segurança mortos em 2021 e 2022. Em 2022, cinco agentes foram mortos — os dois últimos casos foram registrados no período de 24 horas. Os respectivos crimes foram contra um tenente da Polícia Militar, que estava de folga, no dia 13 de abril, e contra um sargento da reserva da mesma corporação, no dia 14 do mesmo mês, nos bairros Padre Andrade e Jangurussu, em Fortaleza. Ambos morreram.

Em 2021, a contabilização por notícia registrou dez mortes de agentes de segurança durante janeiro a dezembro. E mais dois casos de PMs baleados e esfaqueados que sobreviveram. Um total de 12 ações contra os profissionais. Entre as vítimas, policiais militares de folga e de serviço, além de policiais penais. Os casos foram registrados em Pacatuba, Umirim, Cascavel e Fortaleza. Ainda houve um caso em Mossoró, no Rio Grande do Norte, que teve como vítima um PM do Ceará.

Oito agentes de segurança foram alvos de criminosos nos quatro primeiros meses de 2022; 5 morreram e 4 sobreviveram

14 de abril: o sargento da reserva da Polícia Militar, Francisco Tarcisio Rocha da Silva, foi morto a tiros na noite da quinta-feira, 14, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. A vítima estava acompanhada de um familiar, o sobrinho de 28 anos, que também foi baleado. O militar de 65 anos morreu dentro da residência. O parente dele foi socorrido, mas também não resistiu aos ferimentos.

13 de abril: o tenente Leonardo Jader Gonçalves Lírio, de 30 anos, foi baleado na cabeça, no bairro Padre Andrade, em Fortaleza. Ele estava de folga no momento da ação e conversada com dois amigos. O oficial foi socorrido ao Instituto José Frota, mas morreu no dia seguinte.

22 de março: um cabo da Polícia Militar foi esfaqueado em Fortaleza. Ele foi escoltado pela Polícia Militar e socorrido ao IJF. O profissional da Segurança é lotado no 17º Batalhão da Polícia Militar (BPM), no Conjunto Ceará, e sobreviveu.

18 de março: um policial militar da reserva remunerada foi morto a tiros na calçada de uma loja de bicicletas no bairro Bonsucesso, em Fortaleza. José Hamilton Carlos de Oliveira foi surpreendido por criminosos que desembarcaram de um automóvel e realizaram os disparos. Após matar o PM, eles fugiram. O caso tem características de execução.

26 de fevereiro: um militar da reserva, de 61 anos de idade, foi baleado no bairro Granja Portugal, em Fortaleza. Três suspeitos do crime foram presos. O caso é considerado pela Polícia Civil uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). Os criminosos pretendiam roubar a arma do policial. O militar sobreviveu.

20 de fevereiro: um policial militar foi baleado no bairro Benfica, em Fortaleza. O agente de segurança foi encaminhado ao IJF e sobreviveu.

31 de janeiro: o militar Antônio Cadorne Rodrigues Júnior, de 34 anos, foi morto a tiros, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza. O soldado estava com a companheira dentro do carro quando eles foram surpreendidos por criminosos. O agente de segurança tentou reagir à ação, mas foi baleado e morto. A mulher que estava com ele também foi baleada.

Um adolescente que trocou tiros com o soldado morreu, mas antes de falecer ele "entregou" o nome de um suposto comparsa, que chegou a ser preso. No entanto, as investigações da Polícia Civil identificaram, nas imagens de segurança, que esse homem não estava no local do crime. Foi flagrado outro indivíduo, este também policial militar, que foi preso no dia 11 de fevereiro, em Teresina, o Piauí. Ele é suspeito do latrocínio que vitimou o colega de farda.

8 de janeiro: um escrivão da Polícia Civil foi morto dentro de uma propriedade dele, no bairro Padre Júlio Maria, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Na ocasião, a vítima, Edson Silva Macedo, de 41 anos, que era lotado no 20º DP, no Acaracuzinho, havia recebido informes de que uma propriedade dele, então desabitada, havia sido ocupada por criminosos. Ele foi à residência e, dentro da casa, foi surpreendido por indivíduos, que o mataram. Os suspeitos do crime foram presos após força-tarefa da PC-CE.

1º de janeiro: três pessoas foram baleadas no bairro Pirambu, em Fortaleza. Entre essas pessoas, um policial militar. O crime aconteceu da seguinte forma: dois indivíduos passavam em uma motocicleta e avistaram um grupo de homens em uma esquina. A dupla atirou de forma aleatória. O policial e outro rapaz foram socorridos e sobreviveram. A terceira vítima, um homem de 26 anos, sem antecedentes criminais, morreu no local.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreendeu um adolescente de 17 anos, suspeito do crime, que informou aos policiais que passava pelo bairro Pirambu com um comparsa para vingar uma ação criminosa que havia acontecido no bairro deles, Floresta, também em Fortaleza. No entanto, eles teriam optado por atirar aleatoriamente, segundo relato do próprio adolescente, "em quem tivesse mais cara de pilantra". Dessa forma, a dupla atacou três pessoas que não eram envolvidas com o crime.

2021: pelo menos dez profissionais da segurança foram mortos e dois sobreviveram

Dia 6 de novembro: um policial penal foi morto por um colega de trabalho dentro do presídio da Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza. O agente de segurança apontado como autor do crime fugiu e cometeu suicídio.

Dia 14 de outubro: o policial penal Manoel Janay Lopes de Oliveira, 32, foi assassinado na BR-222, no município de Umirim, enquanto se dirigia ao trabalho, no Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno Weyne (Cepis), em Itaitinga, na RMF. Após o crime, a arma e os pertences pessoais do policial foram roubados.

Dia 12 de outubro: um policial do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi baleado durante um assalto em um posto de combustível na cidade de Forquilha, a 217 km de Fortaleza. O militar morreu 16 dias após o crime.

Dia 7 de agosto: um sargento da Polícia Militar foi morto na cidade de Russas, no interior do Ceará. Carlos Eduardo Santiago Ribeiro, de 40 anos, havia solicitado que três homens diminuíssem o som do carro. Os homens foram embora e em seguida voltaram armados. O militar foi executado.

Dia 14 de Julho: um policial militar estava em um ônibus intermunicipal quando ele e os passageiros foram surpreendidos por criminosos armados. Thiago Araújo do Nascimento, de 26 anos, reconhecido como agente de segurança, foi morto e teve a arma roubada. Thiago estava no ônibus a caminho de Beberibe, onde trabalhava. Ele era lotado no Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), mas morava em Fortaleza, onde cursava Direito.

Dia 24 de junho: um policial militar do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) foi baleado durante passeio de bicicleta. Ele foi ferido durante um assalto, mas sobreviveu. o autor do crime também saiu ferido.

Dia 6 de junho: um policial militar foi baleado na cabeça de raspão após intervir em um assalto em uma padaria na rua Oscar Araripe, no região do Grande Bom Jardim, em Fortaleza. A vítima foi socorrida e sobreviveu.

Dia 5 de junho: um policial militar do Ceará foi morto a tiros em Mossoró, Rio Grande do Norte. Dyego Ramon da Silva Grigorio, de 30 anos, teria sido baleado em um assalto e não resistiu aos ferimentos.

Dia 7 de maio: o policial militar Diego Oliveira Martins, de 35 anos, foi morto no bairro Papicu, em Fortaleza. O militar era universitário e estagiava em uma obra. Três indivíduos usavam fardamento da Polícia Civil. Diego era lotado no Comando Tático Rural (Cotar).

Dia 30 de abril: um escrivão da Polícia Civil foi morto enquanto colhia depoimento de um homem autuado por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira, 30, na Delegacia de Tauá, a 347 quilômetros de Fortaleza. Segundo a Polícia, Aloizio Alves de Lima Amorim, 60, registrava o depoimento de Antônio Josivan Lopes Silva, 30, que já respondia por latrocínio tentado, e estava sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas, na Delegacia Regional da cidade.



Dia 3 de fevereiro: um cabo da Polícia Militar de 42 anos morreu ao intervir em um assalto. Ele estava de serviço e foi atingido por tiros na avenida Duque de Caxias, em Fortaleza. Carlos Eduardo Pinheiro Gurgel ainda foi socorrido, mas não resistiu.

Dia 29 de fevereiro: um cabo da Polícia Militar foi foi morto na localidade de Guanacés, em Cascavel. A vítima trafegava em um veículo e foi surpreendida por indivíduos em motocicleta, que efetuaram tiros. O militar revidou, mas não resistiu aos ferimentos. Cinco suspeitos do crime foram presos por participação na morte.

