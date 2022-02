PM é atingido por tiros em Fortaleza; 2 suspeitos de tentativa de latrocínio são presos

Dois homens, suspeitos de participação em uma tentativa de latrocínio contra um policial militar, foram presos na madrugada deste domingo, 27. O crime aconteceu na noite desse sábado, 26, no bairro Granja Portugal, e os homens foram encontrados no Parque São Vicente.

Durante à noite, as equipes da Polícia Civil foram acionadas pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para atender a uma ocorrência de tentativa de latrocínio contra um policial militar da reserva. A vítima, de 61 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo e socorrida para uma unidade hospitalar de Fortaleza.

Com apoio de videomonitoramento, foi possível identificar o veículo utilizado pelos suspeitos. Com as informações necessárias, as equipes policiais iniciaram as buscas e localizaram Jorge Alberto Pantaleão Vieira, de 37 anos, condutor do automóvel. Ele foi encontrado em sua residência, onde o veículo utilizado no crime estava guardado.

Em continuidade às buscas, Márcio de Jesus, de 35 anos, também foi preso. Durante as buscas, diversos documentos em nome de terceiros, um celular e drogas do tipo cocaína e maconha foram apreendidos.

A dupla foi conduzida até a sede do DHPP, onde foram autuados por tentativa de latrocínio. De acordo com a Secretaria de Segurana Pública e Defesa Social, outros suspeitos do crime já foram identificados. Equipes da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) seguem em diligências em busca de localizá-los.

