Policial militar é baleado no bairro Benfica, em Fortaleza

Um policial militar foi vítima de disparos de arma de fogo na noite desse sábado, 19. O crime ocorreu por volta das 21h25min, no bairro Benfica, em Fortaleza.

De acordo com nota divulgada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), o atentado aconteceu quando a vítima estava na rua Carlos Câmara.

O policial foi levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), e seu quadro é considerado estável.

Até o momento os autores do crime não foram identificados. As investigações do caso estão sob a responsabilidade da Polícia Civil do Ceará.



Qualquer informação que possa auxiliar na investigação pode ser repassada através dos números 181 e 190. O sigilo é garantido.

