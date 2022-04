Morre tenente da PM baleado em Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Leonardo Jader Gonçalves Lírio, de 30 anos, morreu no início da noite desta quinta-feira, após ser internado no IJF

O tenente Leonardo Jader Gonçalves Lírio, de 30 anos, morreu no início da noite desta quinta-feira, 14. O oficial da Polícia Militar estava internando no Instituto Dr. José Frota (IJF) após ser baleado na cabeça, no bairro Padre Andrade, nessa quarta-feira, 13. A informação foi confirmada pela Polícia Militar



A PM emitiu nota de pesar pela morte do tenente. "O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição. A PMCE não medirá esforços a fim de capturar os suspeitos de envolvimento no crime."

A nota ainda informa que o militar ingressou na corporação em 5 de julho de 2016 e que atualmente estava lotado no 12º Batalhão, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A PM disse que ainda informaria local e horário de velório e sepultamento.

Leonardo Lírio foi baleado em seu momento de folga enquanto conversava com dois amigos em uma rua nas proximidades do Colégio da Polícia Militar. Conforme testemunhas, o criminoso realizou a abordagem em uma moto.

Mesmo o tenente não tendo reagido e chegado a falar "calma", o criminoso atirou, informaram as testemunhas. Imagens de câmera de vigilância mostram que o criminoso usava equipamento de entregas por aplicativo. A arma do militar foi levada pelo criminoso.



O POVO apurou que, apesar de o caso ser inicialmente tratado como latrocínio, existe a suspeita de tratar-se de uma execução. Um criminoso teria oferecido R$ 20 mil pela morte do militar. A 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento.

