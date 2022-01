Policial militar é morto e companheira baleada durante assalto no bairro Quintino Cunha

O policial militar identificado como soldado Antônio Cadorne Rodrigues Júnior foi morto a tiros no bairro Quintino Cunha, na madrugada desta segunda-feira, 31.

O agente de segurança estava com a companheira, na folga, em um veículo na rua Aline Colares com Emílio Gonçalves, quando os dois foram abordados por homens armados. Houve troca de tiros e ele foi atingido, socorrido a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Não há informações sobre o estado de saúde da companheira do PM. O POVO apurou que o policial militar foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). Na ação, um dos assaltantes foi baleado e outro foi preso. O homem detido responde na Justiça por três crimes de homicídio e dois da lei do estatuto do desarmamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

NOTA DA PMCE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa com pesar o falecimento do Soldado PM ANTONIO CADORNE RODRIGUES JUNIOR, 34, falecido neste domingo, 30.

O PM ingressou na Corporação em 11 de junho de 2018 e desempenhou seu trabalho em prol da segurança do povo cearense. Atualmente, estava lotado no 12° Batalhão.

O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição.

Mais informações acerca de velório e sepultamento serão atualizadas posteriormente .

Tags