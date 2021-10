Policial penal é morto e tem seus pertences roubados enquanto se dirigia ao trabalho

O policial penal Manoel Janay Lopes de Oliveira, 32, foi assassinado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 14, na BR-222, no município de Umirim, enquanto se dirigia ao trabalho, no Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno Weyne (Cepis), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Após o crime, a arma e os pertences pessoais do policial foram roubados. O caso é investigado por meio da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade responsável por apurar crimes contra profissionais de segurança.

LEIA MAIS | Latrocínio de policial penal deixa sistema penitenciário de luto

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foi mobilizado aparato policial, com equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) para a cidade onde ocorreu o caso. A Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS também atua na ocorrência. As ações estão em andamento, e mais informações serão repassadas posteriormente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, a SAP lamentou a perda do policial, que serviu ao sistema penitenciário cearense por oito anos. A SAP prestou suas condolências à família, reiterou toda a solidariedade e apoio neste momento de dor e comunica que suas equipes de policiais penais, sob o comando in loco do secretário Mauro Albuquerque, junto com outras forças policiais, promovem buscas para a apuração do caso e captura dos criminosos envolvidos na ocorrência.

Sobre o assunto CGD expulsa mais um Policial Militar por participação no motim de 2020

Rodovias do Ceará apresentam redução de acidentes fatais durante feriado

Tags