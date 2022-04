Sargento da reserva da PM e sobrinho são mortos a tiros em Fortaleza

Um sargento da reserva da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi morto a tiros na noite da quinta-feira, 14, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. A vítima estava acompanhada de um familiar, o sobrinho de 28 anos, que também foi baleado. O militar de 65 anos de idade morreu dentro da residência. O parente dele foi socorrido, mas também não resistiu aos ferimentos. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo a nota de pesar da PMCE, Francisco Tarcisio Rocha da Silva ingressou na corporação no dia 5 de setembro de 1977. De acordo com a SSPDS, as investigações do caso estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por meio da 3ª Delegacia.

Em 24 horas dois agentes de segurança foram vítimas de criminosos na Capital cearense. O tenente da PMCE, Leonardo Lírio, foi baleado no bairro Padre Andrade, em Fortaleza, na noite dessa quarta-feira, 13. Ele foi socorrido e encaminhado, inicialmente, ao Frotinha do Antônio Bezerra. Em seguida foi transferido ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

Na quinta-feira, 14, a corporação confirmou a morte do militar, que estava de folga no momento do crime. Testemunhas relataram que não identificaram qualquer tipo de reação do tenente diante da ação do criminoso.

