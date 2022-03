Policial militar é esfaqueado em Fortaleza e socorrido ao IJF

Uma ambulância fez o transporte do agente de segurança, que é lotado no 17º Batalhão da PMCE

Um cabo da Polícia Militar do Ceará foi esfaqueado na noite desta terça-feira, 22, por volta das 22 horas. A vítima foi socorrida ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

Uma ambulância fez o transporte do agente de segurança, que é lotado no 17º Batalhão da PMCE, no Conjunto Ceará. Houve escolta policial durante o translado do militar.

Uma fonte da área da saúde informou que a vítima chegou à unidade de saúde "consciente, orientada e com sinais vitais".

Informações preliminares também apontam que há pelo menos um suspeito abordado sendo levado para reconhecimento.

As circunstâncias do crime estão sendo apuradas, e o caso está em andamento.

Três policiais são mortos entre janeiro e março

Há quatro dias um policial militar da reserva foi morto a tiros em Fortaleza. Ele foi vítima de um crime com características de execução. Criminosos saíram de um carro e efetuaram vários disparos em direção à vítima. José Hamilton Carlos de Oliveira morreu no local.

No dia 21 de janeiro, um policial militar foi morto e a companheira baleada no bairro Quintino Cunha, na Capital. Um outro agente de segurança foi preso suspeito de participação no latrocínio (roubo seguido de morte). Antônio Cadorne Rodrigues Júnior foi socorrido, mas morreu no hospital.

Em janeiro, no dia 8, um escrivão da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) foi assassinado a tiros dentro de uma casa que ele alugava, em Caucaia. A vítima foi até o local para verificar informações de que criminosos estavam utilizando o lugar para a prática de atos ilícitos, no entanto, foi surpreendida por indivíduos que atiraram. Edson Silva Macedo, 41, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Militar da reserva baleado

Um militar da reserva foi baleado na avenida Osório de Paiva, em Fortaleza, no dia 26 de fevereiro. Ele foi atingido por vários tiros, encaminhado ao Instituto Doutor José Frota (IJF) e sobreviveu. O nome da vítima é preservado.

