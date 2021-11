Enem 2021: dicas para lidar com a ansiedade pré-prova

Por si só, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já é um assunto estressante para diversos estudantes, estejam eles prestes ou não a sair do ensino médio. Com a pandemia de Covid-19, alunos de todo o mundo precisaram enfrentar uma nova realidade de aprendizagem: em casa, longe das salas de aula. Para os candidatos da prova, a maior do tipo no Brasil, isso significou também mais uma fonte de ansiedade.

Ansiedade antes do Enem 2021: se organize e conheça seu local de prova

Uma etapa importante pré-Enem e que pode atenuar possível estresse no dia de provas é a organização. Inicialmente, saiba qual seu local de prova, prepare uma rota de locomoção e conheça o lugar. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem, divulgou hoje, quarta-feira, 3, e você pode fazer a consulta por meio do por meio da Página do Participante.



Além disso, organize seus itens pessoais para a prova, incluindo canetas pretas de tubo transparente, máscara de proteção contra o coronavírus e álcool em gel. Alguns itens são obrigatórios, como documento de identificação, enquanto outros são aconselháveis e muitos são proibidos durante a prova.

Ansiedade antes do Enem 2021: revise e prepare estratégias

O sentimento de preparação pode ser uma forma de liberar ansiedade, segundo afirma Leandro Vieira, coordenador pedagógico do curso preparatório ProEnem, à Agência Brasil. Por isso, além de conhecer seu local de prova e organizar os itens para levar, o período pré-prova pode ser dedicado à revisão de conteúdo. “Fazer provas anteriores, rever provas de anos anteriores, assuntos que mais caem pode gerar confiança nos alunos”, conta ele. Provas e gabaritos anteriores têm sido disponibilizados pelo Inep em seu site; clique aqui para acessar.



Segundo Vieira, também é importante elaborar estratégias de realização das provas do Enem, para conduzir a situação sem perder tempo: “A gente vê muitos alunos que chegam para o dia da prova e acabam ficando muito nervosos, muito ansiosos e acabam não conseguindo se concentrar naquele momento. Importante que vá para a prova sabendo por onde vai começar”. Ele recomenda dedicar pelo menos uma hora para a redação e, após isso, focar nas questões de maior afinidade.

Ansiedade antes do Enem 2021: descanse e respire

Também em entrevista para a Agência Brasil, a orientadora educacional Analice Fragoso lembra como uma rotina exaustiva de estudos pode acabar causando mais danos do que efetivamente ajudando. Ela recomenda períodos de descanso, especialmente antes das provas. “Então, tem aquele momento de descanso. Aquele dia que antecede a avaliação, eu tenho aquele momento de descanso. Pra quê? Porque é pro meu cérebro, pro meu cognitivo, assimilar tudo aquilo que eu aprendi nesse período de preparo”, explica.

A especialista destaca ainda que a ansiedade pode ser minorada por uma respiração adequada e dedicada. “O que a ansiedade causa? Ela causa um encurtamento na nossa respiração. Então, a gente acaba respirando menos, e não levando a oxigenação necessária para o nosso cérebro. Então, quanto menos a gente respira, mais ansioso a gente fica. Então, respirar, fazer aquela respiração profunda, encher os pulmões, ajuda muito a aliviar essa tensão”.

