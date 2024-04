Fortaleza cogita retorno do atacante Renato Kayzer, emprestado ao Criciúma

A possibilidade de retorno do jogador é avaliada pelo departamento de futebol e pela comissão técnica e envolveria também um acordo com os catarinenses. O Fortaleza tem outros nomes no radar no mercado da bola, mas, diante do prazo curto, considera Kayzer como opção. A transação também seria mais viável, já que o atleta pertence ao clube.

O Tricolor já pretendia contratar um centroavante na janela doméstica, que se encerra no próximo dia 19, e aumentou a quantidade após o pedido de Thiago Galhardo para sair. Com apenas Lucero para a posição, o Leão negocia a contratação do experiente argentino Julio Furch, do Santos.

A trajetória de Renato Kayzer no Fortaleza

Kayzer chegou ao Fortaleza como um dos principais nomes para a disputa da Libertadores em 2022, mas não teve bom desempenho e viu Silvio Romero assumir a titularidade, o que o incomodava. Foram 23 partidas disputadas, com três gols e duas assistências.

Atacante Renato Kayzer comemora gol no jogo Fortaleza x Atlético-BA, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste Crédito: Fco Fontenele/O POVO

Insatisfeito com a reserva, o atacante desagradou dirigentes e membros da comissão técnica pela postura no dia a dia em meio ao mau momento na Série A daquela temporada, o que levou à saída do Pici — à espera de uma definição, chegou até a ser liberado dos treinos. Renato Kayzer, então, passou a ser emprestado. O primeiro destino foi o Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, onde fez 13 jogos, quatro tentos e uma assistência.

No clube asiático, porém, o jogador sofreu grave lesão e rompeu o tendão de aquiles, o que demandou longo período de recuperação. O paranaense chegou a utilizar as instalações do Athletico-PR, clube onde atuou antes de se transferir para o Fortaleza, para parte do tratamento e também treinou na sede do Atlético-GO. O Dragão, onde Kayzer também já jogou, pretendia contratá-lo, mas o destino foi o América-MG.