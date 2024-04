Após Martínez, Fortaleza quer mais três reforços; saiba posições

Leão do Pici anuncia chegada do meio-campista argentino de 29 anos e ainda busca um lateral-esquerdo e dois centroavantes até o próximo dia 19

Com Bruno Pacheco e Gonzalo Escobar no elenco, o Tricolor já desejava mais um defensor para a posição na janela anterior, carência que foi suprida com a chegada por empréstimo de Thauan Lara, do Internacional .

Para o ataque, a intenção é dar mais duas opções de centroavantes para o técnico Juan Pablo Vojvoda. A busca por um homem de referência do setor ofensivo já era prioridade desde a abertura da janela doméstica — após a tentativa frustrada por Vargas, do Atlético-MG, na janela anterior — e ganhou mais força após o pedido de Thiago Galhardo para deixar o Pici.

Com a saída do camisa 91, Lucero passa a ser a única opção para a posição — o jovem Iarley, promovido após a Copinha, ainda não foi utilizado pelo técnico argentino no elenco profissional. O departamento de futebol entende que é necessário ter três nomes para o setor e mira duas contratações no mercado da bola. Um dos alvos é o argentino Julio Furch, de 34 anos, que está no Santos.

O meio-campo, por sua vez, foi reforçado com Martínez. O Fortaleza desembolsou R$ 8 milhões para adquirir 80% dos direitos econômicos do argentino de 29 anos, que assinou contrato até junho de 2027.