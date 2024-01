América-MG não renova com Renato Kayzer e atacante deve retornar ao Fortaleza

Situação do jogador, que possui vínculo com o Leão até 2025, ainda será definida. Alternativas são de permanência no Pici ou empréstimo para uma nova equipe

O América-MG comunicou que o vínculo com o atacante Renato Kayzer não será renovado após o final do Brasileirão. Com o fim do convênio com o Coelho, o atacante de 27 anos retorna ao Fortaleza, com quem possui contrato até 2025. A situação do atleta não está, no entanto, definida.

As atuais alternativas estão entre a permanência do atacante para a temporada 2024 ou um novo empréstimo a uma nova equipe. Entretanto, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda citou em última coletiva na Arena Castelão que precisa de tempo para planejar a próxima temporada. Ele acentuou que pode chegar a receber propostas, ainda que tenha contrato ativo com o Tricolor. O "fico" ou não do comandante técnico pode ser primordial na decisão da situação de Kayzer.

Contratado em fevereiro de 2022 com vínculo até 2025, o atacante iniciou bem no Fortaleza, atuando por Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e marcando gols no certame regional e também na Libertadores. A partir de junho daquele ano, no entanto, Kayzer passou a não atuar mais no Leão por comportamentos internos que desagradaram comissão técnica e diretoria naquela época, conforme apurado pelo Esportes O POVO.