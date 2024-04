Após reunião com diretoria, Galhardo avisa que deseja deixar o Fortaleza

Após completar 100 jogos, a passagem de Thiago Galhardo pelo Fortaleza pode estar chegando ao fim. Conforme apurou o Esportes O POVO, o atacante de 34 anos, que chegou ao Pici no segundo semeste de 2022, teve uma reunião com a diretoria nesta segunda-feira, 8, na qual manifestou o desejo de deixar o Tricolor. Com isso, o ofensivo deve concretizar um acordo com o Goiás nos próximos dias.

O pedido do jogador seria para ser liberado de forma imediata, já não estando à disposição de Vojvoda para o confronto ante o Nacional de Potosí, pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, 10, na Arena Castelão. Em contato com o Esportes O POVO, o empresário do atleta revelou estar surpreso, mas afirma que ainda acredita em uma reviravolta nas conversas para que o Galhardo permaneça no Pici.

O atacante soma 27 gols em sua passagem pelo Tricolor e foi importante na recuperação do Fortaleza na campanha de 2022. Na última partida, que marcava o jogo de volta da final do Campeonato Cearense, onde o Fortaleza enfrentava o seu maior rival, o Ceará, Thiago Galhardo terminou a partida no banco, sem ser utilizado pela comissão técnica.