Fortaleza negocia contratação do atacante argentino Julio Furch, do Santos

Atacante Julio Furch comemora gol no jogo Santos x Inter de Limeira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista 2024 Crédito: Fernanda Luz/Ag. Paulistão

À procura de centroavante no mercado da bola nacional, o Fortaleza negociação a contratação do argentino Julio Furch, do Santos, apurou o Esportes O POVO. O clube do Pici já desejava contratar um homem de referência para o ataque diante do mau momento de Lucero e Thiago Galhardo — há também o jovem Iarley no elenco, promovido após a Copinha. Na última segunda-feira, 8, Galhardo comunicou a diretoria que quer deixar o Leão para se transferir para o Goiás, o que deve se concretizar em breve.